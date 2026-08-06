فرمانده انتظامی شهرستان کوهبنان استان کرمان، از کشف دو پرونده کلاهبرداری اینترنتی و دستگیری فرد کلاهبردار سایبری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کوهبنان از کشف دو فقره کلاهبرداری اینترنتی و دستگیری یک کلاهبردار سایبری خبر داد.

علی محمودزاده گفت: علی‌رغم هشدار‌های صادره از سوی پلیس فتا مبنی بر عدم پرداخت بیعانه در بازار‌های آنلاین نظیر دیوار متأسفانه یکی از این مالباختگان جهت خرید کالا در برنامه دیوار اقدام به پرداخت بیعانه به میزان ۳۵۰ میلیون ریال کرده و پس از واریز بیعانه کالایی برای وی ارسال نمی‌شود.

وی خاطر نشان کرد: هم چنین مالباخته دیگر نیز با کلیک بر روی لینک آلوده تحت عنوان ابلاغیه الکترونیکی، کلاهبرداران از طریق فیشینگ مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال از حساب وی به صورت غیر مجاز برداشت می‌کند.

محمودزاده بیان داشت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناس پلیس فتا شهرستان کلاهبرداران شناسایی و یک نفر از آنان دستگیر و کل مبالغ کلاهبرداری شده به حساب مالباختگان مسترد شد.