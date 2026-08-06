ادامه رسیدگی به لایحه مقابله با جنایات بین المللی

ادامه رسیدگی به لایحه مقابله با جنایات بین المللی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دستورکار جلسات علنی مجلس در هفته پیش رو به شرح زیر است:

بر اساس دستور جلسه، نمایندگان مجلس رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یک‌فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی را در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، با اولویت در دستور کار قرار داده اند.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موسوم به طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بررسی می شود.

نمایندگان در ادامه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را نیز در اجرای ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار دارند



از دیگر موارد مهم دستور جلسه، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.



همچنین موارد زیر در دستورکار نمایندگان مجلس در جلسات پیش رو قرار دارد :



گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومیگزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی



گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی



گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه



گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درباره شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت‌نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر



گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری



گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی