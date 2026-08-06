رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اعلام پایان موفقیت‌آمیز مراسم اربعین سال ۱۴۰۵، برپایی این رویداد عظیم مذهبی را در کمال امنیت، آرامش و با ثبت رکورد‌های بی‌سابقه در عرصه حمل‌ونقل و تردد مرزی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر پورجمشیدیان، در گفت‌و‌گو با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر، ضمن تسلیت ایام اربعین و تقدیر از همدلی بی‌نظیر امت اسلامی، ملت و دولت عراق، گزارش جامعی از عملکرد ستاد در این دوره ارائه کرد.

پورجمشیدیان اظهار داشت: تا ساعت ۱۰ صبح امروز، سه میلیون و ۳۷۷ هزار نفر از مرز‌های کشور به سمت عراق خارج شدند و سه میلیون و ۱۷ هزار نفر به کشور بازگشته‌اند. هم‌اکنون نیز ۳۶۰ هزار نفر در عتبات عالیات حضور دارند که در روز‌های آینده بازخواهند گشت. وی از ثبت رکورد ۲۶۶ هزار نفری تردد در ۲۴ ساعت در مرز مهران خبر داد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین در بخش حمل‌ونقل افزود: در پایانه مرزی برکت، تردد بیش از دو هزار و ۵۰ دستگاه اتوبوس در شبانه‌روز (معادل هر ثانیه، تردد بیش از یک اتوبوس) به ثبت رسید؛ رقمی که در مقایسه با اوج تردد شب عید نوروز در چهار پایانه اصلی تهران (حداکثر ۱۲۰۰ اتوبوس)، نشان‌دهنده اجرای یکی از بزرگترین عملیات‌های حمل‌ونقل جهانی در مرز‌های اربعینی کشور است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین، توجه ویژه استانداران و کمیته‌های مرزی به محور‌های فرهنگی را از ویژگی‌های بارز امسال برشمرد.

وی اجرای نماز‌های جماعت سه‌گانه و توجه به شعار محوری «مثلی لا یبایع مثله» (خونخواهی شهید) را مورد تاکید قرار داد و گفت: حرکت حماسی عشایر استان ایلام در اجرای آیین «چمرخوانی» و خونخواهی آقای شهید، هر شب در پایانه برکت بازتاب چشمگیری میان زائران داشت.

پورجمشیدیان با اشاره به حضور پررنگ اقوام و مذاهب مختلف، برپایی موکب‌های اهل سنت در مرز‌های باشماق، تمرچین و مهران (به‌ویژه حضور اهل سنت از استان گلستان) و مشارکت سایر ادیان الهی نظیر ارامنه و آشوریان را نشان‌دهنده گستردگی و جلوه‌های وحدت ملی در اربعین دانست.

وی از همراهی خوب مردم برای استفاده از ظرفیت سایر مرز‌ها (شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین) خبر داد که باعث تسهیل در خدمات‌رسانی و رفع تراکم شد.

در بخش دیپلماتیک، پورجمشیدیان از هماهنگی‌های سطح بالا در بالاترین نهاد‌های کشوری، وزارت امور خارجه، سفارت ایران در بغداد و تلاش‌های شبانه‌روزی استانداران مرزی (به‌ویژه استاندار ایلام در هماهنگی با استان واسط عراق) قدردانی کرد و گفت: این هماهنگی‌ها باعث شد تا کمترین مشکل برای زائران در حل موانع تردد ایجاد شود.

این مقام مسئول در جمع‌بندی عملکرد امسال تأکید کرد: بحمدالله مراسم اربعین امسال در عالی‌ترین سطح شأن زائران، با بالاترین سطح امنیت در داخل و خارج از کشور و با کاهش چشمگیر آمار مصدومان و تلفات نسبت به سال‌های گذشته به پایان رسید.

در پایان، پورجمشیدیان از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران از جمله مردم مرزنشین (به‌ویژه شهرستان مهران که بیشترین بار تردد را تحمل کردند)، استانداران استان‌های مرزی (خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی)، رانندگان و عوامل حمل‌ونقل، نیرو‌های امنیتی، امدادی و رسانه ملی تقدیر و تشکر کرد.