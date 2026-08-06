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پیکر استاد نوابزاده هنرمند پیشکسوت کرمانی تشییع ودر قطعه هنرمندان کرمان به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، پیکر استاد محمد نوابزاده چهره ماندگار و پیشکسوت هنر سینما و تئاتر استان کرمان امروز پس از وداع در محل تالار فرهنگ و هنر کرمان برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.
این هنرمند پیشکسوت در زمینه نویسندگی، کارگردانی، بازیگری، چهرهپردازی، طراحی لباس و صحنه فعالیت داشت، با گروههای مختلف هنری، دهها اجرای تئاتر را در داخل و خارج از استان کرمان به صحنه برد و سال ۱۳۹۷ پلاک ماندگار بر درب خانه وی نصب شد.
از جمله آثار شاخص سینمایی او میتوان به فیلمهای ماندگار آپارتمان شماره ۱۳،۲ نفر و نصفی ومشت بر پوست (موشو) اشاره کرد.
محمد نوابزاده دوشنبه در ۸۷ سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت.