به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گفت: بارش رگباری باران، وقوع رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ در برخی مناطق به ویژه مناطق کوهستانی استان، تا ظهر جمعه دور از انتظار نیست.

محمد دادرس افزود : از بعدازظهر جمعه آسمان استان صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش 3 تا 5 درجه ای دمای هوا پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه شرایط جوی استان از عصر فردا تا اواسط هفته اینده پایدار خواهد بود گفت : دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۸۰ سانتی متر تا ظهر جمعه برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا نامناسب است.