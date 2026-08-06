روزنامه صهیونیستی «معاریو» با اشاره به کشته شدن دو نظامی و زخمی شدن چهار نظامی دیگر رژیم صهیونیستی در انفجار بمب در شهرک «مجدل زون» در جنوب لبنان، این حادثه را نشانه تغییر نگران کننده در روند درگیری‌ها دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه صهیونیستی «معاریو» با اشاره به کشته شدن دو نظامی و زخمی شدن چهار نظامی دیگر رژیم صهیونیستی در انفجار بمب در شهرک «مجدل زون» در جنوب لبنان، این حادثه را نشانه تغییر نگران کننده در روند درگیری‌ها دانست.

نگرانی روزنامه صهیونیستی از تغییر تاکتیک‌های حزب الله نگرانی روزنامه صهیونیستی از تغییر تاکتیک‌های حزب الله نگرانی روزنامه صهیونیستی از تغییر تاکتیک‌های حزب الله

این روزنامه نوشت حزب الله با گسترش مجموعه عملیات چریکی در تلاش است ارتش رژیم صهیونیستی را با چالش‌های امنیتی جدید روبه رو کند؛ آن هم در شرایطی که این رژیم هم زمان در لبنان، غزه و کرانه باختری درگیر است و بار دیگر نیرو‌های ذخیره خود را فراخوانده است. همزمان، رسانه‌های لبنانی از حمله رژیم صهیونیستی به شهرک «زوطر الشرقیه» در جنوب لبنان خبر دادند.

وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد در حمله هوایی این رژیم به شهرک «برج شمالی» در نزدیکی شهر صور، دستکم ۸ نفر زخمی شدند.