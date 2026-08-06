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پیشنهاد ایجاد راهگذر تجاری کراچی - چابهار و توسعه تجارت تهاتری از مهمترین محورهای رایزنی هیئت تجاری جمهوری اسلامی ایران با مقامهای پاکستانی در حاشیه دهمین نشست کمیته مشترک اقتصادی دو کشور بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه ملی پاکستان (PTV)؛ اعضای هیئت تجاری ایران که همراه با وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد سفر کرد طی دیداری با «قیصر احمد شیخ» وزیر سرمایه گذاری پاکستان درباره راههای گسترش تجارت، سرمایه گذاری و اجرای طرحهای مشترک به رایزنی پرداختند.
در این نشست، طرفین پیشنهاد ایجاد راهگذر تجاری کراچی - چابهار را به عنوان مسیری برای تسهیل مبادلات بازرگانی و افزایش حجم تجارت دوجانبه بررسی و نسبت به نقش آن در توسعه روابط اقتصادی دو کشور ابراز امیدواری کردند.
وزیر سرمایه گذاری پاکستان با اشاره به ظرفیتهای گسترده همکاری میان تهران و اسلام آباد، اعلام کرد: هیئت ایرانی آمادگی خود را برای افزایش صادرات به پاکستان و گسترش همکاریهای اقتصادی اعلام کرده است.
در این دیدار همچنین زمینههای همکاری مشترک در بخشهای برنج، پتروشیمی و فولاد مورد بررسی قرار گرفت.
قیصر احمد شیخ با بیان اینکه ایران سالانه به حدود سه میلیون تن برنج نیاز دارد، گفت: سهم پاکستان از صادرات برنج به بازار ایران به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین پیشنهاد توسعه تجارت تهاتری میان دو کشور را مطرح کرد و از سوی هیئت ایرانی برای سفر به جمهوری اسلامی ایران دعوت شد.
این دیدار در حاشیه نشست کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان برگزار شد.
هیئت تجاری و فعالان بخش خصوصی ایران که وزیر صنعت، معدن و تجارت را در این سفر همراهی میکردند، پس از پایان برنامههای رسمی، شامگاه گذشته اسلام آباد را ترک کردند.