به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه ملی پاکستان (PTV)؛ اعضای هیئت تجاری ایران که همراه با وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد سفر کرد طی دیداری با «قیصر احمد شیخ» وزیر سرمایه گذاری پاکستان درباره راه‌های گسترش تجارت، سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های مشترک به رایزنی پرداختند.

در این نشست، طرفین پیشنهاد ایجاد راهگذر تجاری کراچی - چابهار را به عنوان مسیری برای تسهیل مبادلات بازرگانی و افزایش حجم تجارت دوجانبه بررسی و نسبت به نقش آن در توسعه روابط اقتصادی دو کشور ابراز امیدواری کردند.

وزیر سرمایه گذاری پاکستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان تهران و اسلام آباد، اعلام کرد: هیئت ایرانی آمادگی خود را برای افزایش صادرات به پاکستان و گسترش همکاری‌های اقتصادی اعلام کرده است.

در این دیدار همچنین زمینه‌های همکاری مشترک در بخش‌های برنج، پتروشیمی و فولاد مورد بررسی قرار گرفت.

قیصر احمد شیخ با بیان اینکه ایران سالانه به حدود سه میلیون تن برنج نیاز دارد، گفت: سهم پاکستان از صادرات برنج به بازار ایران به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین پیشنهاد توسعه تجارت تهاتری میان دو کشور را مطرح کرد و از سوی هیئت ایرانی برای سفر به جمهوری اسلامی ایران دعوت شد.

این دیدار در حاشیه نشست کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان برگزار شد.

هیئت تجاری و فعالان بخش خصوصی ایران که وزیر صنعت، معدن و تجارت را در این سفر همراهی می‌کردند، پس از پایان برنامه‌های رسمی، شامگاه گذشته اسلام آباد را ترک کردند.