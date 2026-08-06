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فراجا اعلام کرد: ویدئوهای بازنشرشده از سخنگوی پلیس و اخبار منتشره درباره حجاب جعلی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیا؛ دفتر سخنگوی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: در روزهای اخیر فیلمی قدیمی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۳ از سخنگوی فراجا درباره مسائل اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، به عنوان اظهارات جدید در برخی رسانهها بازنشر شده است.
بر اساس این اطلاعیه، همچنین اخبار جعلی متعددی با استفاده از هوش مصنوعی درباره موضوعات پوشش، عفاف و حجاب به نقل از سردار منتظرالمهدی در برخی صفحات شبکههای اجتماعی انتشار یافته است.
دفتر سخنگوی فراجا با تأکید بر جعلی بودن این محتواها اعلام کرد: همه این اخبار و ویدئوها یا ساخته هوش مصنوعی هستند و یا به گذشته تعلق دارند و بهتازگی بازنشر شدهاند.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است؛ اخبار و اطلاعات مربوط به پلیس را فقط از وبگاه خبری پلیس و دیگر مراجع رسمی خبری کشور دنبال کنند و به اخبار منتشر شده در منابع غیر رسمی توجه نکنند.