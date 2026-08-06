پخش زنده
امروز: -
در مسجد جامع همدان، کتابخانهای قدیمی با بیش از ۶ هزار جلد کتاب، سالهاست میزبان پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به مطالعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،این کتابخانه که در فضای تاریخی مسجد جامع همدان قرار دارد، با برخورداری از منابع متنوع در حوزههای مختلف، یکی از ظرفیتهای فرهنگی کمتر معرفیشده شهر به شمار میرود.
فضای سنتی، سکوت و آرامش حاکم بر این کتابخانه، آن را به محیطی مناسب برای مطالعه و پژوهش تبدیل کرده است؛ بهگونهای که بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران، این مکان را برای مطالعه و انجام تحقیقات خود انتخاب میکنند.
مسئولان این کتابخانه معتقدند معرفی بیشتر این مجموعه میتواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ کتابخوانی و آشنایی نسل جوان با ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی همدان داشته باشد.
کتابخانه مسجد جامع همدان، علاوه بر ارزش علمی، بخشی از هویت فرهنگی این بنای تاریخی نیز محسوب میشود و همچنان به فعالیت خود در فضایی آرام و دلنشین ادامه میدهد.