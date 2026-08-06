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ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه پایانی خود، مراسم عظیم راهپیمایی سال ۱۴۰۵ را که در سایه خون تازه «آقای شهید ایران» به شکوهی بینظیر رسید، به پایان رساند؛ در این حماسه میلیونها زائر با وجود محدودیتها به فرمان رهبری لبیک گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه شماره ۱۵ ستاد مرکزی اربعین ۱۴۰۵ اعلام کرد: مراسم عظیم اربعین حسینی با عنایات حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همدلی بی نظیر زائران حضرتش، در سایه خون تازه سید عاشقان، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای (رضوان الله علیه) به پایان رسید. آن «آقای شهید ایران» نخستین زائر این مسیر نورانی بودند که با خون پاک خویش، مسیر اربعین امسال را مقدستر از همیشه نمودند تا به جهانیان ثابت کنند که راه حسین (ع)، همان راهی است که از نیایش و عشق آغاز میشود و به عزت و شهادت ختم میگردد.
شعار پرصلابت امسال «مثلی لا یبایع مثله» طنین انداز در دل این مسیر بود؛ شعاری که امروز در خون جبههی مقاومت جاری است. این پیوند ناگسستنی میان اربعین و مقاومت نشان میدهد که پرچم عاشورا تا ظهور منجی عالم بشریت بر دوش آزادگان جهان خواهد بود.
امسال میلیونها نفر زائر با وجود گرمای طاقت فرسای هوا و همه محدودیتها و خطرات، به فرمان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای (مدظله العالی) لبیک گفتند و به نیابت از آقای شهید ایران به زیارت اعتاب مقدسه شتافتند تا شعار پر از حقیقت «حب الحسین یجمعنا» را به رخ همگان بکشند و این حضور حماسی چنان شکوهی آفرید که تصاویرش در تمام رسانههای جهان انعکاس یافت.
این حرکت عظیم فراتر از یک مناسک مذهبی، بلکه یک پدیده تمدنی و جهانی است که پیام وحدت، عدالت و مبارزه با ستم را تا اعماق جوامع بشری میبرد. اربعین به جهانیان فهماند که اسلام ناب، میتواند تمدنی نوین بسازد که در آن قدرت نرم ایمان بر قدرت بروزترین تسلیحات جنگی دنیای استکبار پیروز است.
فرصت را غنیمت شمرده و حضور ملت مبعوث شده ایران را ارج مینهیم؛ آن عده از مردم غیور که با وجود شوق زیارت، برای حفظ حریم امنیت میهن در خیابانها ماندند و از فیض حضور در این مسیر نورانی محروم شدند. آنان که با مجاهدت خود، پشت جبهه عظیم اربعین را حفظ کردند و ثابت نمودند که حفاظت از کیان ایران، خود عبادتی بزرگ و مصداقی از «جهاد خیابان» است. سلام و درود ما بر این مجاهدان بی ادعا که با ماندن خود، رفتن دیگران را ممکن ساختند.
از این جایگاه، مراتب عمیق سپاس و قدردانی خود را به دولت دوست و ملت بزرگوار و مهمان نواز عراق اعلام میداریم. آنان با دل و جان از میلیونها زائر حسینی پذیرایی کردند و بار دیگر ثابت کردند که عراق عزیز سرزمین ایثار و کرامت است.
در پایان ستاد مرکزی اربعین حسینی مراتب قدردانی و تشکر خود را از تمامی زائران محترم، خادمان بی ادعا، موکبداران عزیز، نیروهای امنیتی، انتظامی، خدماتی، امدادگران و کمیتهها و دستگاههای همکار ستاد مرکزی و همچنین تمامی عواملی که در برپایی هرچه باشکوهتر مراسم عظیم اربعین حسینی همت گماشتند، اعلام میدارد و از درگاه خداوند متعال، صحت، سلامت و تعجیل در فرج امام زمان (عج) را مسئلت نموده و امید دارد که توفیق خدمتگزاری و زیارت مجدد در سالهای آینده، با عزت و سربلندی نصیب همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت گردد.