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رئیس اداره حفاظت محیط زیست خداآفرین از مهار کامل آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی منطقه حفاظت شده دیزمار در حوالی روستای دارنا خبر داد و گفت: در این حادثه حدود ۲ تا ۳ هکتار از پوشش گیاهی منطقه دچار حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی حسینپور اظهار کرد: آتشسوزی عصر روز چهارشنبه در محدوده روستای دارنا از توابع شهرستان خداآفرین آغاز شد و با حضور به موقع و تلاش مشترک نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و داوطلبان بومی منطقه روز پنجشنبه بهطور کامل مهار شد.
وی با اشاره به میزان خسارت وارده افزود: بر اساس برآوردهای اولیه حدود ۲ تا ۳ هکتار از عرصههای جنگلی و مرتعی منطقه در این حادثه آسیب دیده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خداآفرین درباره علت وقوع حریق گفت: بررسیهای کارشناسی برای تعیین علت دقیق آتشسوزی در حال انجام است و تاکنون مورد مشخصی در این زمینه به دست نیامده است؛ نتایج نهایی پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
حسینپور با قدردانی از همکاری مردم محلی در مهار این حریق خاطرنشان کرد:اطلاعرسانی سریع و مشارکت مردمی نقش حیاتی در کاهش خسارات زیستمحیطی دارد و در این حادثه نیز حضور بهموقع داوطلبان بومی از گسترش دامنه آتش جلوگیری کرد.
وی از عموم شهروندان و گردشگران خواست از روشن کردن آتش در عرصههای طبیعی خودداری کنند و در صورت ضرورت پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خداآفرین همچنین نسبت به رهاسازی تهسیگار، زبالههای قابل اشتعال و بطریهای شیشهای در طبیعت هشدار داد و گفت: این موارد از عوامل شایع بروز حریق در عرصههای طبیعی به شمار میروند.
حسینپور با تاکید بر اهمیت پیشگیری اظهار کرد: احیای خاک و پوشش گیاهی آسیبدیده سالها زمان میبرد و مهمترین راه حفاظت از این عرصههای ارزشمند پیشگیری از وقوع حریق است.