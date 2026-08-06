به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وزارت اطلاعات، این مزدوران اطلاعاتی از مراکز حساس و طبقه بندی شده در حوزه های نظامی، پدافندی را جمع آوری و برای این سرویس می فرستادند اما در سلسله اقدامات اطلاعاتی- عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و بازداشت شدند.

سربازان گمنام امام زمان(عج) چهار نفر از اشرار مسلح را هم در استان شناسایی و بازداشت کردند و از آنها تعدادی سلاح، مهمات جنگی و شکاری کشف و ضبط کردند.

همچنین در ادامه پیگیری برخورد قاطعانه وزارت اطلاعات با مزدوران فعال و اصلی کودتای دیماه ۱۴۰۴، از ۵ نفر از عناصر مسلح بازداشت شده این کودتا، ۴ قبضه سلاح جنگی، کشف و ضبط و برای رسیدگی تحویل دستگاه قضایی شد.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته هرگونه موارد مشکوک را به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاههای رسمی این وزارتخانه، در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.