به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته میزان رطوبت در شهر‌های هندیجان ۷۶ و ماهشهر به ۶۰ درصد رسید.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه میزان رطوبت در شهر‌های امیدیه ۵۵، ایذه و ایستگاه کشاورزی ۵۴، رامشیر و گتوند ۵۲ درصد بوده است، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته میزان رطوبت در شهر‌های شوش ۴۸، ایستگاه صفی آباد دزفول ۴۲، شادگان ۴۱، بهبهان و شوشتر ۴۰ درصد ثبت شد.

وی ادامه داد: تا روز یکشنبه (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خواهد شد.