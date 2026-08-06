پخش زنده
امروز: -
در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان رطوبت در خوزستان در شهرهای هندیجان و ماهشهر به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته میزان رطوبت در شهرهای هندیجان ۷۶ و ماهشهر به ۶۰ درصد رسید.
محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه میزان رطوبت در شهرهای امیدیه ۵۵، ایذه و ایستگاه کشاورزی ۵۴، رامشیر و گتوند ۵۲ درصد بوده است، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته میزان رطوبت در شهرهای شوش ۴۸، ایستگاه صفی آباد دزفول ۴۲، شادگان ۴۱، بهبهان و شوشتر ۴۰ درصد ثبت شد.
وی ادامه داد: تا روز یکشنبه (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خواهد شد.