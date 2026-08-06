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مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: تا امروز نزدیک به ۲۷ میلیارد تومان پاداش برای گزارش رمزارزهای غیرمجاز به مردم پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت نیرو، محمد اله داد مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: تا کنون نزدیک به ۲۷ میلیارد تومان پاداش برای گزارش رمزارزهای غیرمجاز به مردم پرداخت شده است.
وی تشریح کرد: سهم ایران در گذشته از ماینیگ جهانی ۵ درصد بود که با افزایش برخورد با رمزارزهای غیرمجاز این عدد کمتر شده است.
مدیرعامل شرکت توانیر همراهی مردم در گزارش رمزارزهای غیرمجاز و کمک دستگاههای امنیتی و قضایی در صدور مجوزهای لازم را علت افزایش برخوردها با متخلفان دانست.
اله داد در ادامه به معضل برق دزدی نیز اشاره کرد و گفت: برق دزدی یکی دیگر از عواملی است که در کنار استخراج رمزارزهای غیرمجاز به شبکه برق کشور آسیب میزند و این پدیده بیشتر در امکانی مانند باغ ویلاها، دامداریها و فروشگاههایی که نمیخواهند هزینه پرداخت کنند، دیده میشود.
وی درباره برخورد با این پدیده تاکید کرد: انشعابهای غیرمجاز توسط گروههای گشت شرکتهای توزیع برق شناسایی و جمع آوری میشود.
مدیرعامل شرکت توانیر مقابله با هر مصرف برق غیرمتعارفی را برای تامین پایدار برق تابستانه و زمستانه الزامی دانست.