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چین کنترل بر صادرات برخی اقلام با کاربرد دوگانه به آمریکا را تشدید میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ وزارت بازرگانی چین با صدور بیانیهای اعلام کرد روند کنترل بر صادرات اقلام با استفاده دوگانه مرتبط با صنایع پهپاد به آمریکا، تشدید میشود.
در این بیانیه آمده است، مطابق با قانون کنترل صادرات جمهوری خلق چین، مقررات جمهوری خلق چین در مورد کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه و سایر قوانین و مقررات مربوطه با هدف حفظ امنیت و منافع ملی و انجام تعهدات بینالمللی مانند عدم اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، چین تصمیم گرفته است اقلام دارای کاربرد دوگانه مرتبط با صنایع پهپاد (از جمله پهپادها، اجزای کلیدی و فناوریهای مرتبط) را که در فهرست «اقلام با کاردبرد دوگانه مشمول کنترل صادرات» قرار گرفتهاند، برای صادرات به ایالات متحده تحت بررسی دقیق و مورد به مورد قرار دهد و هیچ گونه تسهیلاتی در صدور مجوز برای آنها اعمال نخواهد شد.