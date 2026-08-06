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گروگان ربودهشده در کهنوج، پس از ۴۵ روز به آغوش خانواده بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از آزادی یک گروگان پس از ۴۵ روز اسارت خبر داد و گفت: این فرد در پی اقدامات تخصصی قضایی و انتظامی و با همکاری مؤثر سران طوایف و ریشسفیدان منطقه آزاد شد و به آغوش خانواده خود بازگشت.
محسن دهقان افزود: در پی وقوع یک فقره آدمربایی با انگیزه اختلافات ملکی و مالی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت و اقدامات تخصصی برای شناسایی محل نگهداری گروگان و آزادی وی آغاز شد.
وی افزود: این فرد که توسط آدمربایان به یکی از استانهای همجوار منتقل شده بود، در نهایت با پیگیریهای مستمر مراجع قضایی و انتظامی و همچنین همکاری مؤثر سران طوایف و ریشسفیدان منطقه، آزاد شد و سالم به آغوش خانواده خود بازگشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج با قدردانی از نقش سران طوایف و معتمدان محلی در ایجاد زمینه آزادی این گروگان، گفت: همراهی بزرگان و ریشسفیدان منطقه در کنار اقدامات قانونی و تخصصی دستگاههای مسئول، نقش مؤثری در پایان این پرونده داشت.