به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از آزادی یک گروگان پس از ۴۵ روز اسارت خبر داد و گفت: این فرد در پی اقدامات تخصصی قضایی و انتظامی و با همکاری مؤثر سران طوایف و ریش‌سفیدان منطقه آزاد شد و به آغوش خانواده خود بازگشت.

محسن دهقان افزود: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی با انگیزه اختلافات ملکی و مالی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت و اقدامات تخصصی برای شناسایی محل نگهداری گروگان و آزادی وی آغاز شد.

وی افزود: این فرد که توسط آدم‌ربایان به یکی از استان‌های همجوار منتقل شده بود، در نهایت با پیگیری‌های مستمر مراجع قضایی و انتظامی و همچنین همکاری مؤثر سران طوایف و ریش‌سفیدان منطقه، آزاد شد و سالم به آغوش خانواده خود بازگشت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج با قدردانی از نقش سران طوایف و معتمدان محلی در ایجاد زمینه آزادی این گروگان، گفت: همراهی بزرگان و ریش‌سفیدان منطقه در کنار اقدامات قانونی و تخصصی دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در پایان این پرونده داشت.