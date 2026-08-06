به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،در جلسه برنامه‌ریزی رشد و توسعه اقتصادی روستا‌های همدان که با حضور نماینده مجلس، معاون اقتصادی استاندار و فرماندار مدیر کل جهاد کشاورزی استان برگزار شد، کلیدواژه نهضت توسعه استان با محوریت توانمندسازی روستا‌ها رونمایی و راهکار‌های عملیاتی برای جهش تولید در مناطق روستایی تبیین گردید.

حمیدرضا حاج بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس از گرفتن خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای بخش کشاورزی و آغاز عملیات اجرایی یک مجتمع ۳ هزار رأس گاو شیری در روستای طاوه فامنین خبر داد.

سید مجتبی حسینی، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندارهم گفت: نهضت توسعه استان بر سه ضلع افزایش درآمد روستاییان، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌ها استوار است و در گام نخست، بخش مرکزی همدان به عنوان پایلوت انتخاب شده است.

وی از اختصاص یکصد میلیارد تومان تسهیلات برای هر بخش به منظور حمایت از مشاغل خرد و خانگی خبر داد و افزود: تشکیل تعاونی‌های روستایی، راه‌اندازی پلتفرم فروش اینترنتی محصولات روستایی (با سهامداری دهیاری‌ها و شوراها)، احداث نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه آموزش‌های مهارتی و تعمیم طرح روستا بازار از برنامه‌های مکمل این نهضت است.

مجید درویشی، فرماندار همدان، نیز با ارائه آماری از ظرفیت‌های بخش مرکزی، گفت: بیش از ۳۱۳ کارگاه فعال در روستا‌های این بخش مشغول به کار هستند که مهم‌ترین آنها در حوزه‌های پوشاک، کشاورزی و گلخانه، گردشگری روستایی، دامپروری و صنایع کوچک متمرکز هستند.

وی روستای شورین را با ۱۴۳ واحد فعال و اشتغال ۱۱۰۰ نفر به عنوان الگوی تنوع تولیدی معرفی کرد و ۵ مزیت راهبردی منطقه را شامل صنایع پوشاک، کشاورزی و تبدیلی (سیر، موسیر، قارچ)، گردشگری روستایی با اقامتگاه‌های بوم‌گردی، دامپروری، و صنایع غذایی، فلزی و چوبی برشمرد

حمزه خانجانی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان همدان نیز گفت: یک هزار و ۷۱ روستای استان در عرصه تولید و امنیت غذایی نقش‌آفرینی می‌کنند، تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، این روستا‌ها بیش از پیش پای کار ایستادند و وظیفه خود را به خوبی انجام دادند.

وی با اعلام خرید ۳۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان تا به امروز، افزود: کشاورزان استان با اعتماد کامل به دولت، بیش از ۱۸ همت (هزار میلیارد تومان) گندم تحویل داده‌اند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان افزود: ۱۳۰ همت گردش مالی حوزه کشاورزی در بانک‌های استان جریان دارد که این رقم نشان‌دهنده کشاورزی‌محور بودن استان همدان و ظرفیت بالای این بخش برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی پایدار است.