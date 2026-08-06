

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی بندر ترکمن جام خزر خودرو ترکمن و صحرا تجارت قره قول که از ۱۴ مرداد در مجموعه ساحلی ترکمن آغاز شده است، ظهر امروز با معرفی ۱۶ تیم صعود کننده به مرحله حذفی پیگیری شد.

بر این اساس تیم‌های پیکان مشهد، آجیل توسلی ب، آجیل توسلی الف، دخانیات امین آق قلا، کانیار پلاس، فراز خودرو، آکادمی جعفرپور، تیم کمتر از ۱۷ سال الف، سرچیل بافق الف، کانون دریانورد الف، شریف مارکت گنبد، همیاران میناب، خزر خودرو ترکمن، آپادانا تهران، هیات والیبال گلستان و هیات والیبال بندرترکمن به عنوان ۱۶ تیم برتر به مرحله نخست حذفی این رقابت‌ها صعود کردند.

در ادامه مرحله مقدماتی این رقابت‌ها ۲۰ بازی دیگر برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

آجیل توسلی الف ۲ – همیاران میناب صفر

هیات والیبال گلستان ۲ – منطقه آزاد قشم صفر

آجیل توسلی ب صفر – خزر خودرو ترکمن ۲

شریف مارکت گنبد ۲ – تیم کمتر از ۱۷ سال الف صفر

سرچیل بافق الف ۲ – آمیتیدا تهران صفر

شرکت مهندسی تونل پاژ صفر – فراز خودرو اینچه برون ۲

خونه رستوران ماهور صفر – دخانیات امین آق قلا ۲

کانون دریانورد الف ۲ – سرچیل بافق ب صفر

همیاران میناب ۲ – پاس آق قلا صفر

کانیار پلاس ۲ – منطقه آزاد قشم صفر

کانون دریانورد ب صفر – آپادانا تهران ۲

هیات والیبال گلستان ۲ – پاس بندرترکمن یک

تیم کمتر از ۱۷ سال الف ۲ – باشگاه سیندخت رامسر صفر

تیم کمتر از ۱۷ سال ب یک – آجیل توسلی ب ۲

کانون دریا نورد ب صفر – آمیتیدا تهران ۲

پاس بندرترکمن ۲ – منطقه آزاد قشم یک

هیات والیبال گلستان صفر – کانیار پلاس ۲

سرچیل بافق الف ۲ – آپادانا تهران صفر

دیدار‌های مرحله حذفی تور ملی والیبال ساحلی بندرترکمن از ساعت ۱۷ امروز آغاز می‌شود.