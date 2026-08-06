رئیس گروه گیاهی دفتر موزه ملی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط‌زیست، شناسایی آفت و عامل خسارات قبل از آغاز عملیات مبارزه با آفت را ضروری خواند و گفت: پیش از اجرای عملیات، مطالعات برای شناسایی عامل خسارت‌زا و بررسی چرخه زیستی آن انجام می‌شود.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی سازمان محیط زیست، مریم مغانلو با بیان اینکه دفتر موزه ملی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط‌ زیست برنامه های پایش و مدیریت آفات را در چند نقطه آغاز کرده است، اظهار داشت: پیش از اجرای عملیات، مطالعات تخصصی برای شناسایی عامل خسارت‌زا، بررسی چرخه زیستی آفت، ارزیابی شدت آلودگی و تحلیل شرایط طبیعی اقلیمی هر زیستگاه انجام می‌شود تا مناسب‌ترین روش‌های کنترل آفات انتخاب شود.



رئیس گروه گیاهی دفتر موزه ملی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط‌ زیست تصریح کرد: حفاظت از تنوع زیستی تنها به شناسایی و پایش گونه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم مدیریت عوامل تهدیدکننده‌ای است که سلامت اکوسیستم و پایداری جمعیت گونه‌های گیاهی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.



مغانلو افزود: در استان گیلان، عملیات مدیریت آفت شب‌پره شمشاد هیرکانی، آفت ابریشم‌باف ناجور و پروانه سفید اشجار در حال اجراست و در استان خراسان رضوی، برنامه مدیریت آفت چوب‌خوار ارس در دست انجام است و در استان مازندران نیز مقابله با بیماری زغالی بلوط اجرا شده است.