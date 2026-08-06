الزام نصب کنتور هوشمند در ادارات کهگیلویه و بویراحمد
دستگاههای اجرایی استان موظفاند در بازه زمانی تعیینشده، ساختمانهای خود را به کنتورهای هوشمند مجهز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، منوچهر محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در ساختوسازهای عمرانی، بر انجام مطالعات دقیق زمینشناختی برای پیشگیری از آسیبهای ناشی از سیلاب و فرونشست زمین تأکید کرد و گفت: با تغییر الگوی بارشها در استان، الگوهای سنتی ساختوساز پاسخگوی شرایط موجود نیست. محمدی افزود: بارشهای نقطهای و لحظهای در استان موجب تولید حجم زیادی از سیلاب میشود. از این رو، توجه به شرایط جدید در اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی ضروری است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: در طراحی سازهها باید مؤلفههای پایداری در برابر سیلاب و رانش زمین با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در افزایش ضریب ایمنی پروژهها نقش دارد. محمدی گفت: لازم است سرمایهگذاریها به گونهای انجام شود که علاوه بر افزایش کارایی پروژهها، پایداری سازهها نیز در برابر مخاطرات طبیعی مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به نقش رسانهها و آموزشهای عمومی اظهار کرد: در برخی حوزهها هنوز جامعه هدف با سیاستهای ایمنی و استراتژیهای پیشگیرانه همسو نشده است. این موضوع نیازمند توجه بیشتر است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: اطلاعرسانی صحیح به مردم برای تمکین به پروتکلهای ایمنی به اندازه اجرای سازهها اهمیت دارد. آموزش عمومی بخشی از فرآیند مدیریت مخاطرات طبیعی است. محمدی تصریح کرد: باید شکاف موجود میان رسالتهای اداری و درک عمومی جامعه از مخاطرات طبیعی برطرف شود. این موضوع در افزایش اثربخشی اقدامات پیشگیرانه مؤثر است. وی با ابراز نگرانی از پیشبینیهای هواشناسی درباره بارشهای شدید و مقطعی در آینده گفت: شرایط توپوگرافی استان میتواند خطر وقوع سیلابها و رانشهای زمین را افزایش دهد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید با استفاده از تجربیات حوادث گذشته، نسبت به شناسایی نقاط ضعف موجود اقدام کنند. این موضوع در کاهش آسیبپذیری زیرساختها اهمیت دارد. محمدی افزود: ایمنسازی زیرساختها پیش از وقوع بحران باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد. آمادگی پیش از حادثه از مهمترین بخشهای مدیریت بحران محسوب میشود. وی با اشاره به اهمیت آمادگی تجهیزات در شرایط اضطرار گفت: یکی از اولویتهای اصلی این ادارهکل، اطمینان از وضعیت عملیاتی بودن ژنراتورهای تمامی دستگاههای اجرایی است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: نصب کنتورهای هوشمند امکان دسترسی به دادههای دقیق و برخط را فراهم میکند. این فناوری برای پایش وضعیت تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد. محمدی بیان کرد: با استفاده از کنتورهای هوشمند میتوان وضعیت اتصال ژنراتورها به مدار را به صورت لحظهای پایش کرد. این موضوع امکان نظارت دقیقتر را فراهم میکند. وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی موظفاند در بازه زمانی تعیینشده نسبت به تجهیز ساختمانهای خود به کنتورهای هوشمند اقدام کنند. این موضوع در نشست مورد تأکید قرار گرفت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از دستگاههای اجرایی خواست از ظرفیتهای موجود و تعامل بیندستگاهی برای تأمین فضاهای مورد نیاز پایگاههای امدادی استفاده کنند. محمدی همچنین دستورات لازم برای پیگیری بازگشایی و تجهیز پایگاه کاکان را صادر کرد و بر انجام اقدامات مربوط به این پایگاه تأکید داشت.