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وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: چهارمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه آر-۴ شامل مصر، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در حاشیه نشست وزیران درباره قدس در شهر امان پایتخت اردن برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس این بیانیه، وزیران خارجه چهار کشور بار دیگر بر حمایت قاطع خود از حقوق مشروع ملت فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی و مطابق با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کردند.
طرفین همچنین تصریح کردند که دستیابی به راه حلی عادلانه، جامع و پایدار برای مسئله فلسطین، پیش شرط برقراری صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه است.
در ادامه این نشست، تحولات منطقهای نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای گروه «آر-۴» ادامه رایزنیها و هماهنگی نزدیک میان چهار کشور برای کمک به ثبات منطقه تأکید کردند. آنان همچنین گفتوگو و را مهم برشمرده و دیپلماسی را تنها راه جلوگیری از تشدید تنشها و حفظ ثبات در منطقه دانستند.
این نشست، چهارمین دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو گروه «آر-۴» به شمار میرود؛ سازوکاری که پس از تشدید تنشها و درگیریهای منطقهای با هدف هماهنگی مواضع سیاسی و دیپلماتیک چهار کشور درباره تحولات خاورمیانه شکل گرفته است.