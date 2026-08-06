به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، امین مهدیزاده، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان زرند، اظهار کرد: در گشت مشترک نظارت بر بازار که با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار شد، چند واحد صنفی مختلف مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در این بازرسی‌ها ۶ واحد صنفی متخلف بعلت کم‌فروشی، عدم رعایت مقررات بهداشتی، نداشتن فاکتور خرید و عدم درج قیمت کالا‌ها که مستقیماً حقوق مصرف‌کنندگان را هدف قرار داده بودند شناسایی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی زرند با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان تصریح کرد: در جریان این گشت، یک واحد نانوایی به دلیل کم‌فروشی پلمب شد و برای سایر واحد‌های متخلف نیز پرونده قضایی تشکیل شد.

مهدیزاده با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار به صورت مستمر، هدفمند و بدون اطلاع قبلی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: هیچ واحد صنفی حق ندارد با کم‌فروشی، گران‌فروشی، بی‌توجهی به ضوابط بهداشتی یا مخفی کردن قیمت کالاها، اعتماد مردم را خدشه‌دار کند و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد شد.