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سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: حجم بستههای اینترنتی تغییری نکرده و هیچ ضریب جدیدی برای محاسبه مصرف اینترنت بینالملل اعمال نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی درباره نحوه محاسبه حجم بستههای اینترنتی در اطلاعیهای اعلام کرد: حجم بستههای اینترنتی کاهش نیافته، هیچ ضریب افزایشی برای محاسبه مصرف اینترنت بینالملل اعمال نمیشود.
در پی انتشار برخی مطالب و ایجاد ابهام در فضای مجازی درباره نحوه محاسبه حجم بستههای اینترنتی و نحوه محاسبه ترافیک داخلی و بینالملل، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: مبنای فروش تمامی بستههای اینترنتی، حجم ترافیک بینالملل است و هیچ تغییری در میزان حجم بستههای عرضهشده به مشترکان ایجاد نشده است.
بر این اساس، مشترکی که به طور مثال یک بسته ۱۰ گیگابایتی خریداری میکند، دقیقاً ۱۰ گیگابایت ترافیک بینالملل در اختیار خواهد داشت و هنگام استفاده از اینترنت بینالملل نیز دقیقاً به همان میزان مصرف واقعی، از حجم بسته او کسر میشود.
بر اساس این اطلاعیه اگر مشترک از وبسایتها و خدماتی استفاده کند که مشمول تعرفه ترجیحی داخلی هستند، به دلیل پایینتر بودن تعرفه این خدمات، همان اعتبار خریداریشده، امکان استفاده از حجم بیشتری از ترافیک داخلی را فراهم میکند؛ بهگونهای که یک بسته ۱۰ گیگابایتی، در صورت استفاده کامل برای خدمات مشمول تعرفه ترجیحی، امکان استفاده از حدود ۲۷ گیگابایت ترافیک داخلی را در اختیار مشترک قرار میدهد.
بر همین اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: مقررات تعرفه ترجیحی نهتنها موجب کاهش حجم بستههای اینترنتی نشده، بلکه امکان استفاده بیشتر از خدمات داخلی را برای کاربران فراهم کرده است.
اپراتورها نیز موظفاند میزان مصرف مشترکان را به تفکیک ترافیک داخلی، پیامرسانهای داخلی و ترافیک بینالملل بهصورت شفاف در سامانههای مدیریت حساب کاربری خود نمایش دهند تا کاربران بتوانند جزئیات مصرف خود را بهطور دقیق مشاهده و مدیریت کنند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان این اطلاعیه تأکید کرد: نحوه محاسبه حجم مصرفی و تعرفهها در سامانههای صورتحساب (Billing) اپراتورها به صورت مستمر از طریق آزمونهای فنی، پایش و ارزیابی و تمامی شکایات ثبتشده از سوی کاربران نیز با دقت بررسی میشود.
در این اطلاعیه آمده است، در صورت احراز هرگونه تخلف یا کمفروشی، مطابق مقررات با اپراتور متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
همچنین در این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است در صورتی که نسبت به نحوه محاسبه حجم یا تعرفه بسته اینترنت خود ابهامی داشته باشند یا احتمال بروز تخلف را مطرح کنند، موضوع را به همراه مستندات از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ ثبت کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و نتیجه به آنان اعلام شود.