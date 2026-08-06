با تلاش امام جمعه میاندوآب و همراهی نهاد‌های قضایی و جهادی، زندانی که به جرم قتل سه نفر به قصاص شناخته شده بود، با حصول سازش از اولیای دم و بر اساس سنت‌های دینی، از حکم قصاص نفس رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اعلام خبر حصول هجدهمین سازش قتل عمد در استان، از بخشایش جان زندانی محکوم به قصاص در شهرستان میاندوآب خبر داد.

عتباتی در خصوص جزئیات این پرونده تصریح کرد: زندانی که با نام مستعار «ب. ق» شناخته می‌شود، به جرم قتل سه نفر، بیش از سه سال در بازداشت بود. با تلاش‌های مستمر امام جمعه میاندوآب و دفتر ایشان، همکاری مقامات قضایی، مددکاران زندان و هسته‌های جهادی، توانستند با اخذ رضایت از اولیای دم، زمینه بخشایش و رهایی این فرد را فراهم کنند.

او با اشاره به نقش محوری امام جمعه و دفتر ایشان در این پرونده افزود: تلاش‌های موثر آنها منجر به حصول سازش و پایان یافتن کینه و کدورت میان طرفین شد.

رئیس کل دادگستری استان با تحسین روحیه معنوی و بلندنظرانه اولیای دم، خاطرنشان کرد: عمل به سنت الهیِ سازش، جامعه را به سمت صلح و دوستی سوق داده و دشمنی‌ها را از میان می‌برد.

وی ابراز امیدواری کرد که این رفتار‌های دینی که برخاسته از شعائر ارزشمند اسلام است، بیش از پیش در میان مردم نهادینه شود.

شایان ذکر است که با حصول این سازش در شهرستان میاندوآب، مجموع پرونده‌های سازش قتل عمد در استان آذربایجان غربی از ابتدای سال جاری تاکنون، به ۱۸ فقره رسیده است.