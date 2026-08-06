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سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از بسیجیان شهرستان کاشان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از بسیجیان شهرستان کاشان قدردانی کرد و گفت: به وجود شما مباهات میکنیم.
متن پیام سردار سید مجید موسوی بدین شرح است:
افتخار خدمت گذاری خالصانه و صادقانه به طور قطع و یقین زیبنده شما و مصداق تلاش جهادگرانه شما عزیزان است؛ از اینکه در سخت ترین شرایط همگانی و همراهی شما را در کنار رزمندگان هوافضا داریم برخود می بالیم و به وجود شما مباهات میکنیم.