سردارموسوی:بسیجیان‌ دریادل‌ کاشان، به‌ وجود شما مباهات می‌کنیم

سردارموسوی:بسیجیان‌ دریادل‌ کاشان، به‌ وجود شما مباهات می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از بسیجیان شهرستان کاشان قدردانی کرد و گفت: به وجود شما مباهات می‌کنیم.

متن پیام سردار سید مجید موسوی بدین شرح است:

افتخار خدمت گذاری خالصانه و صادقانه به طور قطع و یقین زیبنده شما و مصداق تلاش جهادگرانه شما عزیزان است؛ از اینکه در سخت ترین شرایط همگانی و همراهی شما را در کنار رزمندگان هوافضا داریم برخود می بالیم و به وجود شما مباهات می‌کنیم.



