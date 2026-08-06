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مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر نقش موثر مجموعههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از جامعه هدف گفت:پیگیری مطالبات مردم یکی از اولویتهای اساسی مجموعه وزارت تعاون است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضوی در نشست با بهزاد غفاری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در این اداره کل، با اشاره به شرایط حساس کنونی اظهار کرد:در چنین شرایطی همدلی، همکاری همهجانبه و تقویت مسئولیت اجتماعی دستگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید رسیدگی به درخواستهای مردم با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال شود.
رضوی با تاکید بر نقش موثر مجموعههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از جامعه هدف افزود: ایفای مسئولیت اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب به مردم رسالتی مهم است که تحقق آن نیازمند هماهنگی، تعامل و پیگیری مستمر در تمامی سطوح مدیریتی است.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به کارنامه این وزارتخانه در دوران جنگ تحمیلی اخیر خاطرنشان کرد:تداوم مسیر پرافتخار گذشته و عبور موفق از شرایط موجود در گرو اجرای دقیق برنامههای عملیاتی و تحقق اهداف تعیینشده در بخشهای مختلف است.
بهزاد غفاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در این نشست گزارشی از اقدامات و عملکرد این اداره کل ارائه کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای حوزه اشتغال استان گفت:نرخ بیکاری آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴ به ۶.۹ درصد کاهش یافت که این موفقیت حاصل تلاش مجموعههای اجرایی، همکاری شرکای اجتماعی و برنامهریزی هدفمند در حوزه اشتغال است.
غفاری همچنین از تشکیل ۴۳ تعاونی فناور و نوآور در استان خبر داد و افزود: فعالیت این تعاونیها زمینه اشتغال یکهزار و ۸۴۴ نفر را فراهم کرده است.
وی احیای تعاونیهای غیرفعال، رفع مشکلات تعاونیها و رشد صادرات بخش تعاون را از دیگر اقدامات مهم این ادارهکل برشمرد و اظهار کرد:این دستاوردها نتیجه همافزایی مجموعههای تخصصی، همراهی تشکلهای کارگری و کارفرمایی و همکاری دستگاههای مرتبط است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت حمایت از جامعه کارگری و بیکاران استان گفت: فرآیند بررسی، برقراری و پرداخت بیمه بیکاری با تعامل نزدیک میان مدیران شورای هماهنگی ادارات و سازمانهای تابعه وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی با جدیت دنبال شده است.
وی ادامه داد: همکاری سازنده دستگاههای عضو شورای هماهنگی، بهویژه در حوزه بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیانآور، در کنار همراهی تشکلهای کارگری و کارفرمایی نقش مهمی در تسریع روند خدمترسانی و حل مسائل جامعه هدف داشته است.