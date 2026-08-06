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مردم اصفهان با حضور در میدان مشتی آهنین از وحدت و استقامت بر پیکره نقشههای شوم دشمنان کوبیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شب گذشته و بعد از گذشته بیش از ۵ ماه میدانهای اصلی شهر اصفهان همچنان صحنهای از غیرت و مقاومت مردمی بود که هیچگاه در برابر طوفان تهدیدها خم به ابرو نیاوردهاند.
مردم این دیار ماهها است که اثبات کردهاند مرد میدانهای سخت هستند و هر تهدیدی را با اتحاد و یکپارچگی خویش، به فرصتی برای نمایش عظمت ایران تبدیل میکنند.
عزتآفرینان میدان، با تأسی از خون شهدا و رهبری فرزانه، بر این باورند که قدرت حقیقی از کف خیابانها و میدانها میجوشد و هیچ ابرقدرتی یارای مقابله با این موج عظیم ایمان و غیرت را ندارد.