به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شب گذشته و بعد از گذشته بیش از ۵ ماه میدان‌های اصلی شهر اصفهان همچنان صحنه‌ای از غیرت و مقاومت مردمی بود که هیچ‌گاه در برابر طوفان تهدید‌ها خم به ابرو نیاورده‌اند.

مردم این دیار ماه‌ها است که اثبات کرده‌اند مرد میدان‌های سخت هستند و هر تهدیدی را با اتحاد و یکپارچگی خویش، به فرصتی برای نمایش عظمت ایران تبدیل می‌کنند.

عزت‌آفرینان میدان، با تأسی از خون شهدا و رهبری فرزانه، بر این باورند که قدرت حقیقی از کف خیابان‌ها و میدان‌ها می‌جوشد و هیچ ابرقدرتی یارای مقابله با این موج عظیم ایمان و غیرت را ندارد.