به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۷۸ کیلومتر از آرکوس دلایانا تا وایه دل سول برگزار شد به این شرح است:

۱- اسکار آنلی از انگلیس - تیم اینوس ۴:۱۷:۳۲ ساعت

۲- جولیو چیکونه از ایتالیا - لیدل ترک زمان مشابه

۳- انریک ماس از اسپانیا - مووی استار ۲ ثانیه اختلاف

- در رده بندی کلی تور بورگوس، اسکار آنلی از انگلیس و تیم اینوس با مجموع زمانی ۷:۵۳:۲۸ ساعت پیشتاز شد و بیورن کوردت از انگلیس و تیم پیک نیک با ۴ ثانیه اختلاف دوم و جولیو چیکونه از ایتالیا و تیم لیدل ترک با زمان مشابه سوم هستند.

- در تاریخ تور بورگوس که از سال ۱۹۴۶ سابقه برگزاری دارد، مارینو لخارتا از اسپانیا با ۴ قهرمانی رکورد دار است.