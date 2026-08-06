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مرحله دوم چهل و هشتمین دوره تور دوچرخه سواری جاده بورگوس از سری پروتور ۲۰۲۶ در اسپانیا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۷۸ کیلومتر از آرکوس دلایانا تا وایه دل سول برگزار شد به این شرح است:
۱- اسکار آنلی از انگلیس - تیم اینوس ۴:۱۷:۳۲ ساعت
۲- جولیو چیکونه از ایتالیا - لیدل ترک زمان مشابه
۳- انریک ماس از اسپانیا - مووی استار ۲ ثانیه اختلاف
- در رده بندی کلی تور بورگوس، اسکار آنلی از انگلیس و تیم اینوس با مجموع زمانی ۷:۵۳:۲۸ ساعت پیشتاز شد و بیورن کوردت از انگلیس و تیم پیک نیک با ۴ ثانیه اختلاف دوم و جولیو چیکونه از ایتالیا و تیم لیدل ترک با زمان مشابه سوم هستند.
- در تاریخ تور بورگوس که از سال ۱۹۴۶ سابقه برگزاری دارد، مارینو لخارتا از اسپانیا با ۴ قهرمانی رکورد دار است.