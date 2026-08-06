نساجی مازندران در آستانه واگذاری به مالک قانونی

نساجی مازندران در آستانه واگذاری به مالک قانونی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور در بازدید از کارخانه نساجی مازندران در قائم‌شهر، از واگذاری قریب‌الوقوع این مجموعه به مالک قانونی خبر داد.

صادقی، نساجی مازندران را یکی از برند‌های ملی و بخشی از هویت صنعتی استان دانست و گفت: این مجموعه پس از طی مراحل قانونی به مالک اصلی و واجد اهلیت تحویل داده می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر ادامه فعالیت، حفظ اشتغال و جلوگیری از بازگشت کارخانه به رکود نظارت خواهد کرد.

وی با اشاره به فعال بودن خطوط تولید و پایداری اشتغال در این کارخانه افزود: احیای نساجی مازندران حاصل همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی، مدیران شهرستان و نمایندگان مجلس است.

رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور با بیان اینکه مدیریت واحد‌های راکد با هدف بازگرداندن آنها به چرخه تولید انجام می‌شود، گفت: در واگذاری واحد‌های صنعتی، اهلیت مالک باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.

صادقی افزود: وزارت صمت با اصلاح آیین‌نامه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، احیای واحد‌های صنعتی راکد را در سراسر کشور دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: مالکیت نساجی مازندران به شرکت توسعه ملی، زیرمجموعه بانک ملی، بازمی‌گردد و پس از انجام فرآیند قانونی واگذاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر روند فعالیت این مجموعه نظارت و حمایت خواهد کرد تا کارخانه دوباره با مشکلات گذشته مواجه نشود.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی نیز بر واگذاری کارخانه به مالک واجد اهلیت تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف مالکیت باید زمینه تحول واقعی، حفظ اشتغال و رونق پایدار تولید را فراهم کند.

علی کشوری افزود: ایجاد زنجیره منسجم از تأمین مواد اولیه تا تولید، بازاریابی و فروش، لازمه بازگشت نساجی مازندران به جایگاه شایسته خود در بازار است.

وی ادامه داد: محصولات نساجی مازندران باید با رویکردی تحولی، خلاقانه و متناسب با نیاز بازار تولید و عرضه شوند تا این کارخانه بتواند جایگاه شایسته خود را در بازار‌های داخلی و تجاری به دست آورد.

دادستان عمومی و انقلاب قائم‌شهر نیز با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع مالکیت و مشکلات حقوقی کارخانه گفت: پرونده مربوط به مالکیت نساجی مازندران تشکیل شده و روند دادرسی با رعایت موازین قانونی و در چارچوب دادرسی عادلانه در حال انجام است.

نیازی افزود: جزئیات نهایی موضوع مالکیت نساجی مازندران به‌زودی از سوی دادگستری کل استان مازندران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دادستان قائم‌شهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در چارچوب کارگروه اقتصاد مقاومتی گفت: دستگاه قضایی شهرستان برای کمک به حل مشکلات این واحد صنعتی ورود کرده است و در حال حاضر روند اداره مجموعه و وضعیت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان، نسبت به گذشته در شرایط مطلوب‌تری قرار دارد.