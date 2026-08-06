استاندار از نهایی شدن اولویت‌های استان برای طرح و بررسی در سفر هیات دولت به گیلان خبر داد.

آب، فاضلاب، پسماند و پروژه‌های نیمه‌تمام، اولویت طرح های مورد بررسی در سفر رییس جمهور به گیلان

آب، فاضلاب، پسماند و پروژه‌های نیمه‌تمام، اولویت طرح های مورد بررسی در سفر رییس جمهور به گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار گفت: با همفکری مجمع نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی، چهار تا پنج پروژه کلان استانی و چند پروژه اولویت‌دار در هر شهرستان برای مطرح شدن در سفر هیئت دولت آماده شده است.

هادی حق‌شناس صبح امروز در حاشیه نشست مشترک با مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی که با محوریت بررسی پروژه‌های پیشنهادی سفر رئیس‌جمهور به گیلان برگزار شد، افزود: سفر هیات دولت به گیلان، نقطه عطفی برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های استان خواهد بود.

وی گفت: مسائل مربوط به حوزه آب، برق، فاضلاب، پسماند، راه‌ها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین اولویت‌های استان است که در سفر رئیس‌جمهور پیگیری خواهد شد.

استاندار با تأکید بر ظرفیت‌های راهبردی گیلان در حوزه حمل‌ونقل گفت: گیلان از معدود استان‌هایی است که به‌صورت همزمان از ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، ریلی، هوایی و زمینی برخوردار است و باید از این مزیت‌ها برای توسعه اقتصادی و تکمیل زیرساخت‌های استان حداکثر بهره را برد.

حق شناس همچنین گفت: هفته آینده جلسه‌ای با برخی اعضای دولت در تهران برگزار خواهد شد تا پس از نهایی شدن جمع‌بندی‌ها، پروژه‌ها و مطالبات استان برای سفر رئیس‌جمهور آماده شود.

وی افزود: اگر بخواهیم تمامی نیاز‌های استان را برآورده کنیم، به چند صد هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما با توجه به محدودیت منابع، ناگزیر باید اولویت بندی کنیم.

در ادامه این نشست، رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان در سفر هیات دولت به گیلان گفت: در این نشست، پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌هایی که از سال‌های گذشته در شهرستان‌های مختلف بر زمین مانده‌اند، بررسی شد تا بر اساس اولویت، در دستور کار سفر رئیس‌جمهور قرار گیرند و منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل آنها تأمین شود.

محمد علیجانی با تأکید بر اینکه هدف اصلی، ارائه خدمتی ماندگار و اثرگذار به مردم استان است، تصریح کرد: تلاش همه نمایندگان بر این است که با هم‌افزایی میان دولت و مجلس، پروژه‌های مهم و زیربنایی استان در این سفر به نتیجه برسد.

وی با اشاره به مهم‌ترین مطالبه مشترک شهرستان‌های گیلان افزود: موضوع پسماند یکی از اصلی‌ترین چالش‌های استان است و تقریباً همه شهرستان‌ها با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از این‌رو ساماندهی پسماند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سفر رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت تا با تأمین اعتبارات لازم، اقدامات مؤثری برای حل این مشکل انجام شود.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان نیز گفت: جلسات کارشناسی متعددی برای شناسایی، بررسی و اولویت‌بندی پروژه‌ها برگزار شده و تلاش بر این است که بسته‌ای منسجم، کارشناسی‌شده و متناسب با نیاز‌های واقعی گیلان برای طرح در سفر هیئت دولت آماده شود.

علیرضا نورانی با بیان اینکه پروژه‌های سفر رئیس جمهور به گیلان در حال نهایی شدن است، گفت: محور اصلی مصوبات بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های استان متمرکز خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس میزان اثرگذاری، ضرورت و امکان تأمین منابع انجام می‌شود، افزود: بخش عمده پیشنهاد‌های استان در حوزه‌های آب، راه، فاضلاب، انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی متمرکز است تا با بهره‌گیری از ظرفیت سفر رئیس‌جمهور، روند اجرای پروژه‌های مهم گیلان شتاب گیرد.