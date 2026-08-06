میثم تهی‌دست، مدافع ۳۳ ساله فوتبال ایران، با عقد قرارداد به صنعت نفت آبادان پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، میثم تهیدست با نظر کادر فنی به فهرست بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اضافه شد تا با تقویت ساختار دفاعی، برای حضور در لیگ برتر آماده شویم.

باشگاه صنعت نفت آبادان اعلام کرد: این بازیکن پیش از این نیز سابقه حضور در جمع طلایی‌پوشان آبادانی و بازی در تیم‌های سپیدرود رشت، مس کرمان، هوادار و نساجی را در کارنامه دارد.

تهیدست که سابقه سه سال حضور در آبادان را در کارنامه دارد، پس از یک فصل موفق با نساجی و کسب عنوان قهرمانی لیگ یک، تصمیم گرفت بار دیگر پیراهن طلایی صنعت نفت را بر تن کند.

این بازیکن ۳۳ ساله که توانایی بازی در پست‌های دفاع میانی و هافبک دفاعی را دارد، با نظر مستقیم محمد نوری به جمع آبادانی‌ها ملحق شده است.

همچنین محمد حسین فلاح مدافع پیشین چادرملو به جمع زرد پوشان آبادان اضافه شد.

فلاح که سابقه حضور در تیم‌های پیکان، چادرملو و نیروی زمینی را در کارنامه دارد، با نظر کادر فنی و پس از توافق با مدیران باشگاه، قرارداد خود را با صنعت‌نفت آبادان به امضا رساند.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که به‌عنوان آخرین تیم این فصل لیگ برتر، سرمربی خود را معرفی کرد و دیرتر از سایر رقبا وارد بازار نقل و انتقالات تابستانی شده است، این روز‌ها فعالیت گسترده‌ای را در دستور کار دارد تا در فاصله کمتر از ۹ روز تا شروع لیگ بیست و ششم، هرچه زودتر ساختار تیم خود را منسجم کند.

پیش از این نیز بازیکنانی همچون احمد گوهری، متین کریم‌زاده، محمد آقاجان‌پور و میلاد فخرالدینی به عضویت صنعت نفت درآمده بودند تا این تیم با ترکیبی از بازیکنان باتجربه، برای رقابت‌های فصل جدید آماده شود.

صنعت نفت آبادان در هفته نخست لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان روز شنبه ۲۴ مرداد از تیم ملوان بندرانزلی پذیرایی می‌کند.