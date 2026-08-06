غفور کارگر به همراه جمعی از مسئولان این کمیته، با حضور در خانه تکواندو و پس از دیدار با هادی افشار دبیر فدراسیون، از اردوی تیم ملی پاراتکواندو زنان بازدید کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک به همراه سعید سلگی مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک و جمعی از مسئولان این کمیته، با حضور در خانه تکواندو از تمرینات تیم ملی پاراتکواندو زنان بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات پیش‌رو و بازی‌های پاراآسیایی ناگویا قرار گرفتند.

در ابتدای این بازدید، غفور کارگری و جمعی از مدیران کمیته ملی پارالمپیک با هادی افشار دبیر فدراسیون تکواندو دیدار و گفت‌و‌گو کردند. در ادامه نیز هادی افشار با همراهی مسئولان کمیته ملی پارالمپیک در محل برگزاری اردو حضور یافت و آنان را در جریان روند آماده‌سازی تیم ملی پاراتکواندو زنان قرار داد. در این بازدید، رئیس کمیته ملی پارالمپیک و هیئت همراه روند برگزاری اردو، شرایط تمرینی ملی‌پوشان و فعالیت کادر فنی را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین عاطفه کشاورز سرمربی تیم ملی پاراتکواندو زنان، زهرا رحیمی نایب‌قهرمان بازی‌های پارالمپیک پاریس و تعدادی دیگر از ملی‌پوشان، دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و دغدغه‌های خود را با مسئولان کمیته ملی پارالمپیک در میان گذاشتند.

غفور کارگری در حاشیه این بازدید، ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای تیم ملی پاراتکواندو زنان و اعلام حمایت همه‌جانبه کمیته ملی پارالمپیک از ورزشکاران، اظهار داشت: «ما بعضی وقت‌ها بدون اطلاع قبلی در اردو‌ها حاضر می‌شویم تا وظیفه نظارتی خود را انجام دهیم و از نزدیک واقعیت شرایط اردو‌ها را که برای ما اهمیت زیادی دارد، بررسی کنیم. نظم اردوها، حضور ورزشکاران، حضور کادر فنی و همچنین فعالیت کادر‌های تخصصی از جمله روانشناس، مسئول تغذیه و سایر بخش‌های پشتیبانی از جمله مواردی است که در این بازدید‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.»

عاطفه کشاورز، سرمربی تیم ملی پاراتکواندو زنان نیز با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی تیم گفت: «هفت سهمیه برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در اختیار داریم و اردو‌های تیم آغاز شده است. امیدواریم ملی‌پوشان با ادامه روند آماده‌سازی، بهترین شرایط را برای حضور موفق در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به دست آورند.»

زهرا رحیمی، نایب‌قهرمان بازی‌های پارالمپیک پاریس نیز گفت: «تمرینات را با آمادگی و انگیزه بالا دنبال می‌کنیم و امیدواریم با ادامه این روند، بتوانیم در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا نتایج خوبی برای کشورمان کسب کنیم.»

در پایان این بازدید، عاطفه کشاورز، اعضای کادر فنی و ملی‌پوشان تیم ملی پاراتکواندو زنان از حضور غفور کارگری، سعید سلگی و دیگر مدیران کمیته ملی پارالمپیک در اردوی تیم ملی و حمایت‌های این مجموعه قدردانی کردند.