با افزایش دمای هوا، مسئولان حوزه سلامت استان مرکزی ضمن تأکید بر رعایت نکات پیشگیرانه، از شهروندان خواستند از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کنند و با مصرف کافی مایعات و پرهیز از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید، خطر گرمازدگی را کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با افزایش دمای هوا، مسئولان حوزه سلامت نسبت به عوارض گرمازدگی هشدار داده و بر رعایت توصیه‌های بهداشتی برای حفظ سلامت شهروندان تأکید کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی گفت: تاکنون موردی از مراجعه مستقیم به اورژانس به دلیل گرمازدگی در استان ثبت نشده است، اما گرمای شدید و تابش مستقیم خورشید می‌تواند عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای سلامت افراد به همراه داشته باشد.

ایران‌نژاد با توصیه به شهروندان برای پرهیز از حضور در فضای باز در ساعات اوج گرما افزود: افرادی که ناچار به فعالیت در محیط‌های باز هستند، باید مصرف مایعات را افزایش داده و از کلاه، عینک آفتابی و کرم ضدآفتاب استفاده کنند.

وی با اشاره به نیاز روزانه بدن به آب گفت: هر فرد به ازای هر کیلوگرم وزن خود، روزانه به حدود ۳۰ میلی‌لیتر آب نیاز دارد و در روز‌های گرم این میزان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی همچنین بر پوشیدن لباس‌های سبک و روشن، حضور در مکان‌های سایه‌دار، همراه داشتن بطری آب و مراقبت ویژه از کودکان و سالمندان تأکید کرد و گفت: در صورت مشاهده علائم گرمازدگی، مراجعه سریع به مراکز درمانی ضروری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز با بیان اینکه کودکان، سالمندان و مادران باردار بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر گرما دارند، گفت: سرخ شدن و التهاب پوست، ضعف و بی‌حالی، سردرد شدید و کاهش سطح هوشیاری از مهم‌ترین علائم گرمازدگی شدید به شمار می‌رود.

دکتر جواد جواهری افزود: در صورت بروز این علائم، باید بدن فرد به‌تدریج خنک شود، آب به‌صورت جرعه‌جرعه به او داده شود و در صورت نیاز با اورژانس تماس گرفته یا فرد به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل شود.

وی رعایت توصیه‌هایی مانند پوشیدن لباس‌های روشن و راحت، پرهیز از قرار گرفتن زیر تابش مستقیم خورشید، استفاده از کرم ضدآفتاب، کلاه و عینک آفتابی، نوشیدن مکرر آب و مصرف میوه و سبزیجات را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از گرمازدگی عنوان کرد.