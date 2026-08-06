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احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در آغاز سفری رسمی و دو روزه، از طریق مرز زمینی آستارا وارد جمهوری آذربایجان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی صبح امروز (پنجشنبه ۱۵ مرداد) به دعوت رسمی وزیر ورزش جمهوری آذربایجان و با هدف توسعه همکاریهای دوجانبه، تقویت دیپلماسی ورزشی و ارتقای روابط میان دو کشور در حوزه ورزش و جوانان، از طریق مرز زمینی آستارا وارد جمهوری آذربایجان شد.
وزیر ورزش و جوانان در بدو ورود، مورد استقبال معاون وزیر ورزش جمهوری آذربایجان و مجتبی دمیرچیلو، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو، قرار گرفت و سپس برای آغاز برنامههای رسمی این سفر عازم باکو شد.
امضای سند برنامه اجرایی همکاریهای ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه ورزش و جوانان، دیدار و گفتوگو با همتای آذربایجانی و بازدید از اماکن، مجموعهها و زیرساختهای ورزشی این کشور، از مهمترین برنامههای سفر دو روزه احمد دنیامالی خواهد بود.
بررسی راهکارهای گسترش تعاملات میان فدراسیونهای ورزشی دو کشور، تبادل تجربیات، برگزاری اردوهای آمادهسازی و مسابقات مشترک و توسعه همکاریهای آموزشی و فنی نیز از دیگر محورهای گفتوگوی وزیر ورزش و جوانان با مقامات جمهوری آذربایجان است.
سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای و محمدحسن تقیزاده، مدیرکل دفتر امور بینالملل وزارت ورزش و جوانان، دنیامالی را در این سفر همراهی میکنند.