به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «هادی البرزی » در گفتگو با رادیو اربعین با بیان اینکه اربعین در روزهای اخیر محور اصلی بخش‌های خبری خبرگزاری صدا وسیما بوده و عملیات رسانه‌ای اربعین با مستندسازی این رویداد همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: در مرحله بعد، بازخوانی و تحلیل ابعاد مختلف این رویداد با حضور کارشناسان در دستور کار قرار دارد تا تجربه رسانه‌ای اربعین امسال مستندسازی نیز شود.

اعزام خبرنگاران خبرگزاری به عراق از ۲۰ روز قبل برای پوشش مراسم

قائم‌مقام خبرگزاری صداوسیما در ادامه با بیان اینکه خبرنگاران خبرگزاری در قالب گروه‌های خبری و تیم‌های سیار از ۱۵ تا ۲۰ روز پیش از اربعین حسینی، به عراق اعزام شدند ، گفت: همزمان خبرنگاران مراکز استان‌ها نیز در مرزهای شش‌گانه کشور مستقر شدند تا روند تردد زائران را میدانی و زنده پوشش دهند.

وی افزود: امسال با توجه به شرایط متفاوت اربعین، خبرنگاران زودتر از سال‌های گذشته در محل حاضر شدند و علاوه بر پوشش مسیر پیاده‌روی، گزارش‌هایی از حضور زائران، موکب‌ها، عشایر و طوایف عراق، زائران خارجی و دیگر جلوه‌های مردمی این رویداد تهیه کردند.

عملیات رسانه ای خبرگزاری برای خوانش این رویداد بزرگ ادامه دارد

هادی البرزی همچنین ارتباط‌های زنده با شبکه خبر، رادیو اربعین و سایر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، تولید گزارش‌های موضوعی، مستندها و میان‌برنامه‌ها، رصد بازتاب‌های اربعین در رسانه‌های خارجی و تولید محتوای مرتبط در فضای مجازی را از دیگر محورهای عملیات رسانه‌ای اربعین برشمرد و اظهار داشت : هم‌اکنون نیز تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری صداوسیما در عراق حضور دارند و آخرین تحولات مرتبط با اربعین و خوانش این رویداد بزرگ را برای بخش‌های خبری و رسانه‌های مختلف سازمان صداوسیما پوشش می‌دهند.

استراتژی رویکرد سکوت رسانه‌های معاند،با اصول حرفه‌ای خبر منافات دارد

قائم‌مقام خبرگزاری صداوسیما همچنین با اشاره به استراتژی رویکرد سکوت رسانه‌های معاند در قبال این اجتماع عظیم و تلاش برای دروغ پردازی درباره این رویداد تاکید کرد: در حالی که بسیاری از رسانه‌های معتبر جهان و خبرنگاران خارجی این رویداد را پوشش دادند، رسانه‌های معاند با نادیده گرفتن اصل رویداد و سکوت تلاش کردند با پرداخت حداقلی به برخی حواشی به لحاظ حرفه ای به پوشش این رویداد نپردازند که این رویکرد با اصول حرفه‌ای خبر منافات دارد و ماهیت رسانه‌ای آنها را افشا می کند.

فضای مجازی؛ تکمیل روایت رسانه‌ای اربعین

وی به نقش مهم فضای مجازی در روایت اربعین هم اشاره کرد و گفت: میلیون‌ها زائر حاضر در مراسم، خود روایتگر این رویداد هستند و انتشار تصاویر، روایت‌ها و تجربه‌های آنان از وحدت، همدلی و حضور ملت‌های مختلف، ظرفیت ارزشمندی برای تکمیل روایت رسانه‌ای اربعین به شمار می‌رود.

البرزی تأکید کرد: با وجود گستردگی پوشش رسانه ملی، عظمت و تنوع سوژه‌های اربعین به اندازه‌ای است که بهره‌گیری از ظرفیت کاربران شبکه‌های اجتماعی و روایت‌های مردمی، مکمل مهمی برای انعکاس کامل این رویداد بزرگ خواهد بود.