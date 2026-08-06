به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار کرد: براساس آمار موجود، دهیاران روستا‌های مناطق بحرانی حریق در شهرستان‌های مریوان با ۲۰ خانه و سنندج با ۱۸ خانه اطفای حریق، بیشترین سهم را در این طرح به خود اختصاص داده‌اند.

بهزاد شریفی‌پور ادامه داد: در شهرستان‌های سروآباد ۱۵، دیواندره ۱۱، کامیاران هشت، سقز هشت، بیجار هفت، قروه ۶، دهگلان چهار و بانه سه خانه اطفای حریق ایجاد و ضمن صدور کارت همیار طبیعت و گواهینامه آموزش اطفای حریق، ۴۵۰ نفر از تیم‌های مدیریت بحران با مدیریت دهیار ۱۰۰ روستا، سازماندهی شده‌اند.

وی یادآور شد: خانه‌های اطفای حریق با هدف ارتقای آمادگی جوامع محلی، تسریع در واکنش به حریق و کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان راه‌اندازی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: طرح "هر دهیاری یک جنگلبانی" با رویکرد بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی و جوامع محلی دنبال می‌شود تا با شکل‌گیری یک شبکه منسجم و محلی از نیرو‌های آموزش‌دیده و امکانات اطفای حریق، فاصله زمانی میان وقوع آتش‌سوزی تا آغاز عملیات مهار یا همان زمان طلایی مدیریت حریق، به حداقل برسد.

شریفی‌پور تأکید کرد: ایجاد این خانه‌ها، صرفاً توسعه یک زیرساخت فیزیکی نیست؛ بلکه گامی در مسیر ایجاد یک شبکه مردمی و محلی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی است که می‌تواند با اتکا به شناخت بومی و حضور سریع نیرو‌های محلی، نقش مؤثری در پیشگیری، کنترل و مهار حریق‌های احتمالی ایفا کند.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح تا ۱۳ مرداد امسال، ۷۰ درصد از تعداد اتش‌سوزی‌ها و ۸۳ درصد از سطح مناطق درگیر حریق نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، بنابراین توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت نقش جوامع محلی، یکی از محور‌های اساسی برنامه‌های حفاظتی است.

از مساحت ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار هکتاری استان کردستان، بیش از ۶۰ درصد آن شامل یک میلیون و ۵۸۷ هزار هکتار را مراتع و جنگل‌ها تشکیل می‌دهند؛ در مجموع ۶۷ هزار خانوار روستایی استان بهره‌بردار بخش مراتع هستند و بهره‌برداران کردستانی ۶.۵ درصد علوفه کشور را تولید می‌کنند.