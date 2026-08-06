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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از تحقق ۱۰۱ درصدی صدور اسناد مالکیت روستایی در استان طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه با اشاره به پیشرفت ۱۰۱ درصدی و تحقق کامل سهمیه سالانه در صدور اسناد روستایی طی سال گذشته گفت: پارسال ۳ هزار سند روستایی صادر شد.
خدادادی افزود : از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۰۰۰ سند مالکیت روستایی صادر شده است.
وی در ادامه به اقدامات عمرانی در روستاها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته برای ۲۰۰ روستای استان در قالب طرح هادی یک میلیون مترمربع آسفالت انجام شده است.
خدادادی افزود: از ابتدای سال تاکنون نیز طرح هادی در ۱۱ روستا با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان اجرا شده است.