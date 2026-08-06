تا روز شنبه ۱۷ مرداد، وقوع دما‌های ۴۸ درجه و بالاتر در خوزستان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد در برخی نقاط استان از جمله مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: همچنان تا روز شنبه، استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین تا روز یکشنبه (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خواهد شد. طی روز‌های جمعه و شنبه وزش باد‌ها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات در حد متوسط خواهد بود.

در شبانه روز گذشته هویزه با ۵۰ و ایذه با ۲۶.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۹ و ۳۴.۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.