

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی مدیر عامل شرکت برق خراسان رضوی در این مراسم گفت: این طرح به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز برق و استفاده عادلانه مردم از برق در سطح استان برگزار می‌شود .

دکتر علیرضا خدابنده افزود: شانرهمین مرحله این طرح صبح امروز در شهرستان زبرخان با حضور ۱۲ گروه عملیاتی از شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان در شهرستان زبرخان آغاز شد.

شهرستان زبرخان با جمعیت حدود ۷۰ هزار نفر و ۳۲ هزار مشترک برق در ۱۱۰ کیلومتری غرب مشهد مقدس در مسیر بزرگراه مشهد نیشابور قرار دارد و با ۴ شهر و‌۵۲ روستا در اردیبهشت سال ۹۹ به عنوان سی و دومین شهرستان این استان ارتقا یافته است.