به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده خرید و حمل ۲ هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۲۶۰ میلیون تومان در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت ۵۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان معادل ارزش سوخت، به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۷۸۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: مأموران پلیس گمرک مرزی ماهیرود هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه تریلی کشنده، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.