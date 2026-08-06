علم و فناوری ؛ با محوریت تجاریسازی و حکمرانی فناوری
اراک میزبان جشنواره ملی فناوری امیرکبیر میشود
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی از برگزاری جشنواره ملی فناوری امیرکبیر در اراک خبر داد و گفت: این رویداد با رویکردی مسئلهمحور و با هدف توسعه زیستبوم نوآوری، تجاریسازی فناوری و تبدیل استان مرکزی به مرجع سیاستگذاری و توسعه زیرساختهای فناوری کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی در حاشیه دومین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فناوری و نوآوری امیرکبیر از برگزاری این رویداد ملی در اراک خبر داد.
حمید قاسمی گفت: جشنواره ملی فناوری امیرکبیر با هدف تبدیل استان مرکزی به مرجع سیاستگذاری، تجاریسازی و توسعه زیرساختهای فناوری کشور و با رویکردی مسئلهمحور برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره فراتر از یک رویداد رقابتی یا نمایشگاهی است و بر سه محور اصلی تجاریسازی فناوری، حکمرانی فناوری و توسعه زیرساختهای فناوری تمرکز دارد.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی با اشاره به مشارکت دستگاههای اجرایی، مراکز علمی و بخش خصوصی در برگزاری این جشنواره اظهار داشت: هدف اصلی این رویداد، تبدیل مسائل و نیازهای راهبردی کشور به پروژههای قابل اجرا و سرمایهگذاری و همچنین تقویت جایگاه استان مرکزی در زیستبوم نوآوری کشور است.
قاسمی خاطرنشان کرد: جشنواره ملی فناوری امیرکبیر بستری مناسب برای تعامل و همافزایی میان دانشگاهیان، شرکتهای دانشبنیان، صنایع، سرمایهگذاران و سیاستگذاران فراهم میکند و ظرفیتهای علمی، فناورانه و نوآورانه استان مرکزی را در سطح ملی به نمایش خواهد گذاشت.
وی ایجاد شبکه همکاری میان فعالان زیستبوم فناوری، توسعه همکاریهای فناورانه، جذب سرمایهگذاری و معرفی استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای نوآوری صنعتی کشور را از مهمترین اهداف این جشنواره برشمرد.
قاسمی ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد، زمینهساز شکلگیری همکاریهای مؤثر، توسعه فناوریهای کاربردی و تسریع در تجاریسازی ایدههای نوآورانه در سطح ملی باشد.