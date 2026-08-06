به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حجت‌اله ریاحی گفت: چهار کیلومتر از عملیات تکمیلی احداث باند دوم این محور در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

وی افزود: این محور از مسیر‌های اصلی و مواصلاتی شهرستان سامان محسوب می‌شود و نقش مهمی در ارتباط استان اصفهان با چهارمحال و بختیاری دارد.

به گفته وی محور سامان–تیران به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی جنوب کشور با مرکز کشور، از اهمیت ویژه‌ای در شبکه حمل‌ونقل منطقه برخوردار است و تکمیل آن می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل تردد و تقویت ارتباطات بین استانی شود.