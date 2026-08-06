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استاندار آذربایجانغربی با کلنگزنی واحد فرآوری گوشت قرمز و مرغ در میاندوآب، بر اهمیت استراتژیک امنیت غذایی در اقتدار ملی تأکید کرد و گفت: تأمین نیازهای اساسی جامعه از طریق توانمندسازی تولید، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجانغربی روز پنجشنبه در جریان بازدید از شرکت «سیمینبال» میاندوآب گفت: شهرستان میاندوآب به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی و گردشگری جنوب استان، نقش کلیدی در تأمین محصولات غذایی و امنیت غذایی منطقه ایفا میکند.
رضا رحمانی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزود: افزایش بهرهوری و رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان از اولویتهای جدی مدیریت استان است.
وی تأکید کرد که حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینهساز رشد اقتصادی و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد بود.
استاندار آذربایجانغربی در ادامه با کلنگزنی واحد فرآوری صنایع غذایی پاییندستی گوشت قرمز و گوشت مرغ با سرمایهگذاری ۴ هزار میلیارد ریال، به مشخصات این طرح پرداخت و گفت: این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع احداث میشود و با بهرهبرداری از آن، ۵۰ فرصت شغلی مستقیم برای جوانان منطقه ایجاد خواهد شد.
استاندار آذربایجانغربی در ادامه سفر خود به میاندوآب، از برنامههای گسترده توسعه صنعتی از جمله افتتاح کارخانه تولید شیر خشک و پودر پنیر، کلنگزنی واحد تولیدی شرکت الیاف و
برگزاری نشستهای اختصاصی با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع برای بررسی مشکلات و موانع تولید خبر داد.