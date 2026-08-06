به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در بخشی از پیام مدیرکل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت استاد فرهیخته و پیشکسوت عرصه تئاتر و سینما، جناب آقای محمد نواب‌زاده را به جامعه هنری، خانواده محترم ایشان و تمامی فعالان عرصه فرهنگ و هنر تسلیت عرض می‌کنم.

وی تصریح کرد: آن هنرمند ارجمند که از نسل گران‌قدر و سخت‌کوش هنرمندان این سرزمین بود، با بیش از هفت دهه فعالیت ارزشمند در حوزه‌های کارگردانی، بازیگری و گریم، ردپایی ماندگار در تاریخ هنر‌های نمایشی ایران بر جای گذاشت. ایشان تنها یک هنرمند نبود، بلکه استادی دلسوز، مربی‌ای اثرگذار و نمادی از اصالت و تخصص هنری در استان کرمان بود که نسل‌های متعددی از هنرمندان را پرورش داد و سهمی ارزشمند در اعتلای هنر این دیار ایفا کرد.

وی افزود: بی‌تردید فقدان این چهره ارزشمند، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه هنر‌های نمایشی کشور است. از درگاه خداوند متعال برای آن بزرگوار، رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده محترم، شاگردان، دوستداران و تمامی بازماندگان ایشان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

محمد نواب‌زاده متولد سال ۱۳۱۸ در کرمان و از دانش‌آموختگان دانشکده هنر‌های دراماتیک تهران بود که سال‌ها در عرصه چهره‌پردازی، بازیگری، کارگردانی و طراحی صحنه فعالیت داشت. این هنرمند پیشکسوت و اثرگذار، ١٢ مرداد در کرمان درگذشت.