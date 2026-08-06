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مدیر ارشد امور جهانی شرکت «متا پلتفرمز» در بیانیهای رسمی، بابت محدود کردن غیرعمدی پستهای نارندرا مودی، نخستوزیر هند، از دولت این کشور عذرخواهی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جوئل کاپلان، مدیر ارشد امور جهانی متا، با اشاره به محدودیت موقت اعمال شده بر یکی از پستهای نخستوزیر هند در ماه جولای، اعلام کرد: به نمایندگی از این شرکت از وزیر فناوری اطلاعات هند بابت این اتفاق عذرخواهی نموده است. شرکت متا این اقدام را یک «خطای عملیاتی غیرعمدی» توصیف کرده است.
این عذرخواهی پس از آن صورت گرفت که وزارت اطلاعات و فناوری هند در واکنش به مسدود شدن پستهای مودی، مدیران متا را به طور رسمی احضار کرد. همزمان با این تنشها، پلیس شهر حیدرآباد نیز علیه «آرون سرینیواس»، مدیر متا در هند، پروندهای را به دلیل انتشار ویدئوهای توهینآمیز علیه نخستوزیر در پلتفرم فیسبوک تشکیل داده است.
شایان ذکر است که انتشار این ویدئوها با دورهای از ناآرامیها و اعتراضات گسترده جوانان در هند همزمان شده بود؛ اعتراضاتی که در پی افشای اسناد مربوط به آزمونهای سراسری و استعفای وزیر آموزش این کشور شکل گرفت.
در همین راستا، گزارشها حاکی از آن است که مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، پیش از این به طور جداگانه بابت قصورهای عملیاتی در حوزه نظارت بر محتوا، از جمله انتشار محتوای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان و ویدئوهای جعل عمیق (دیپفیک)، از دولت هند عذرخواهی کرده بود. این مجموعه از وقایع نشاندهنده فشار فزاینده دولت هند بر پلتفرمهای اجتماعی برای کنترل دقیقتر محتوای منتشر شده در این کشور است.