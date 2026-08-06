اختصاص ۵۷۲ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به بویراحمد
امسال ۵۷۲ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای بویراحمد اختصاص یافته که باید به سمت طرحهای اولویتدار، نیمهتمام و دارای اثرگذاری بیشتر هدایت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شورای برنامهریزی و توسعه شهرستان بویراحمد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و در این نشست، آخرین وضعیت اعتبارات، اولویتهای توسعهای و پروژههای عمرانی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. مدیرکل برنامه و بودجه استان در این نشست گفت: امسال بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب برنامهها و زیربرنامههای مختلف بین شهرستانهای استان توزیع شده است. سهمگین افزود: سهم شهرستان بویراحمد از اعتبارات استانی از ۴۶۶ میلیارد تومان در سال گذشته به ۵۷۲ میلیارد تومان در سال جاری رسیده که نشاندهنده رشد ۲۲ درصدی است. وی با اشاره به محدودیت منابع مالی بیان کرد: با وجود افزایش اعتبارات، منابع بسیار محدود و نیازها بسیار گسترده است و امکان تخصیص بیش از این وجود نداشت. مدیرکل برنامه و بودجه استان همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: اعتبارات امسال نسبت به سالهای گذشته یک تفاوت مهم دارد و آن، همزمانی با شرایط جنگی کشور است، اما با وجود این شرایط، مدیریت کشور ادامه یافته و اعتبارات استان نیز نسبت به سال گذشته ۱۱.۲ درصد افزایش داشته است. سهمگین با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح طرح ها افزود: مشکل اصلی در اجرای طرحهای عمرانی تنها کمبود اعتبار نیست، بلکه برخی مسائل مدیریتی موجب تأخیر در اجرای طرحها میشود؛ طرح هایی مانند پل سوم و چهارم بشار نمونهای از طرحهایی هستند که بخشی از تأخیر آنها ناشی از شیوه مدیریت بوده است. نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت برنامهریزی و اولویتبندی طرحها گفت: اعتبارات استانی تنها حدود ۱۵ درصد از اعتبارات کشور را تشکیل میدهد و در کنار آن، اعتبارات ملی برای استان اهمیت ویژهای دارد. بهرامی افزود: در شرایط کنونی باید اولویتها بهدرستی تعیین شود و طرح های مهم و اثرگذار در اولویت قرار گیرند. نگاهها باید ملی و کلان باشد و از سهمخواهیهای جزئی پرهیز شود. وی با ابراز نگرانی از وضعیت برخی طرحهای عمرانی گفت: تعدادی از طرح ها هنوز پیمانکار ندارند و برخی دیگر نیز متوقف هستند که این موضوع میتواند موجب از دست رفتن اعتبارات شود. همچنین برخی مدیران همچنان با نگاه جزیرهای عمل میکنند. سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز با اشاره به افزایش جمعیت شهرستان بویراحمد گفت: به دلیل مهاجرپذیر بودن این شهرستان، با بحران فضای آموزشی روبهرو هستیم و اگر برای آن چارهاندیشی نشود، این مشکل تشدید خواهد شد. کرمی افزود: اعتبارات اختصاص یافته به بویراحمد پاسخگوی نیازهای حوزه مدرسهسازی نیست و در این بخش با مشکلات جدی مواجه هستیم. مدیرکل آب منطقهای استان نیز با اشاره به طرحهای در دست اجرا در شهرستان بویراحمد گفت: سال گذشته ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار در این شهرستان جذب شد و امسال این رقم به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. مصلح افزود: همچنین سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در قالب مصوبات سفر رئیسجمهور برای طرحهای حوزه آب در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به روند اجرای سد تنگسرخ گفت: عملیات اجرایی این سد بهصورت شبانهروزی و حتی در شیفت شب در حال انجام است و شهرستان بویراحمد از ظرفیت کمنظیری برای احداث سدهای جدید برخوردار است. فرماندار بویراحمد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای توسعه شهرستان گفت: امسال ۵۷۲ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی شهرستان میان دستگاههای اجرایی توزیع خواهد شد. بهشتی، تأمین آب، زمین، راه، مسکن شهری و روستایی، توسعه زیرساختهای آموزشی، گردشگری و کشاورزی را از مهمترین اولویتهای شهرستان برشمرد و افزود: حدود ۵۰ درصد روستاهای بویراحمد فاقد طرح هادی هستند و این موضوع نیازمند توجه ویژه است. وی خاطرنشان کرد: برنامههای توسعه شهرستان در سه محور شامل سیاستهای دولت، بازدیدهای میدانی از طرحها و رسیدگی به مطالبات مردمی تدوین شده است. فرماندار بویراحمد همچنین از آغاز اجرای طرح هادی در ۱۰۰ روستای شهرستان خبر داد و گفت: این طرحها با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان، کمتر از یک ماه آینده وارد مرحله اجرا خواهند شد.