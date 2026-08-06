

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان زیرکوه گفت: در اجرای دستورات قاطع دادستانی و با همکاری مجدانه شرکت آب و فاضلاب شهرستان، انشعابات غیرمجاز شناسایی و نسبت به قطع آنها اقدام شد و با متخلفان نیز مطابق مقررات قانونی برخورد لازم صورت گرفت.

دهقان افزود: صیانت از منابع آبی، جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان قانونی و مقابله با هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز از تأسیسات عمومی با جدیت در دستور کار قرار دارد و این اقدامات به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.