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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از ارائه خدمات تیمهای امدادی این جمعیت به بیش از ۲۰ هزار زائر اربعین حسینی در پایانههای مرزی تمرچین و بازرگان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۰ هزار و ۶۳۴ خدمت به ۲۰ هزار و ۹۱۶ زائر ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمید محبوبی با اشاره به فعالیت این جمعیت در مرزهای تمرچین و بازرگان در طول اربعین حسینی اظهار کرد: از ابتدای طرح تردد زائران اربعین، ۳۸ پایگاه امداد و نجات و پست موقت ویژه اربعین به همراه ۴۴ دستگاه آمبولانس، ۱۳ خودرو نجات، ۲۵ خودرو امدادی کمکدار، دو خودرو پشتیبانی عملیات، ۲۷ دستگاه موتورسیکلت پیشرو و موتورلانس و سه تیم جستوجو و نجات آنست در مرزهای تمرچین، بازرگان و مسیرهای منتهی به آن مستقر شد.
محبوبی با اشاره به فعالیت آشپزخانه سیار با پخت روزانه ۱۰۰ پرس غذای گرم، یادآور شد: در این مدت ۲۹۰ نیروی عملیاتی روزانه در عملیات شرکت داشتند و تیم درمان بینالمللی متشکل از ۵۵ پزشک متخصص، عمومی و سایر کادر درمان نیز در درمانگاه نجف بهصورت روزانه به سیل عظیم زائران ایرانی و خارجی خدمترسانی کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی ادامه داد: برای ارائه خدمات بهتر، ۱۵ هزار و ۷۴۸ نفر از نیروها در پایانههای مرزی تمرچین پیرانشهر و بازرگان آموزشهای لازم را فرا گرفتند و ۲۶۹ نفر از موکبداران نیز آموزشدیدند.
وی از ارائه آموزشها به زبانهای آذربایجانی، ترکی و انگلیسی در قالب پوسترهای آموزشی خبر داد و گفت: در این مدت ۵ هزار و ۱۲۰ زائر از خدمات حمایت روانی تیم سحر، ۴ هزار و ۶۴۸ زائر از خدمات ایستگاه سلامت و ۵ هزار و ۹۳۲ نفر از فضای دوستدار کتاب بهرهمند شدند.
محبوبی با اشاره به آموزش و راهنمایی ۴ هزار و ۹۳۴ زائر در مرزهای تمرچین و بازرگان، آمار تردد از پایانههای مرزی را نیز تشریح کرد و گفت: مجموع تردد از مرز بازرگان ۶۴ هزار و ۶۸۱ نفر بوده که شامل ۲۰ هزار و ۹۰۸ خروج زائر ایرانی، ۱۹ هزار و ۵۶۸ ورود زائر ایرانی، ۱۵ هزار و ۲۴۴ خروج و ۸ هزار و ۹۶۱ ورود زائر خارجی است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان، ۱۲ هزار و ۱۰ مورد کنترل فشار خون، سه مورد انتقال به مرکز درمانی، خدمات سرپایی به مصدومین شامل تجویز قرص OTC، کنترل خونریزی، پانسمان و بانداژ برای یک هزار و ۶۰۰ نفر و توزیع ۲ هزار و ۹۰۰ مورد ماسک توسط تیمهای امدادی را از دیگر اقدامات این جمعیت عنوان کرد.