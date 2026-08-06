دانشگاه شیراز همزمان با اربعین و در دهه‌ی پایانی ماه صفر میزبان کاروان همدلان حسینی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کاروان همدلان حسینی در اربعین حسینی و دهه‌ی پایانی ماه صفر از گلزار شهدای گمنام دانشگاه شیراز تا مسجد دانشگاه شیراز به یاد حضرت امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا به پیاده روی پرداختند.

در این مراسم اتوبوس اهدای خون نیز برای جمع آوری خون داوطلبان به بیماران نیازمند حضور داشت.

مردم در این مراسم پرچم حرم احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام که متبرک به مرقد مطهر امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام بود را زیارت کردند.

همچنین در این مراسم موکب‌های مختلفی به یاد کودکان و دانش آموزان شهید میناب بر پا بود.

عکس‌های ارسالی: رقیه نامجو