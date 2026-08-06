دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: هفته گذشته با اختصاص ۴۰۰ مگاوات برق به صنعت سیمان، محدودیت‌ها کاهش پیدا کرده و شرایط تولید بهتر شده است.

علی‌اکبرالوندیان در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، درباره آخرین وضعیت تولید سیمان افزود: بعد از پیگیری‌ها و دستور رئیس جمهور مبنی بر تامین برق صنایع، شرایط تامین برق در صنعت سیمان نسبت به دو ماه گذشته بهتر شده به طوری که تولید و میزان عرضه‌ها افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دیماند برق مصرفی ما در صنعت سیمان ۱۶۰۰ مگاوات است گفت: طبق برآورد‌ها پیشی بینی ما این بود که امسال با در نظر گرفتن محدودیت‌ها ۶۵۰ مگاوات برق در اختیار صنعت سیمان بگذارند، اما محدودیت‌های ۸۵ درصدی به صنعت سیمان اعمال کردند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: بعد از اعمال محدودیت‌ها طی درخواست‌های که از دولت داشتیم در نهایت ۴۰۰ مگاوات به صنعت سیمان تخصیص دادند که از هفته گذشته با کاهش محدودیت ها، این میزان برق را دریافت می‌کنیم که در واقع ۲۵ تا ۳۰ درصد برق مورد نیاز کوره‌ها و واحد‌های آسیاب سیمان است، اما باز شرایط تولید نسبت به قبل بهتر است.

وی گفت: ضمن اینکه محدودیت‌های تولید در شب نیز برداشته شده است و اکنون واحد‌های تولیدی می‌توانند در شب فعالیت کنند که با رفع محدودیت تولید در شب، میزان تولید سیمان نیز افزایش یافته است.

الوندیان افزود: همچنین ۱۳۰ مگاوات نیز از بورس برق آزاد خریداری کردیم که با آن از کلینگر‌های ذخیره سازی شده سیمان تولید کردیم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره خرید برق آزاد از بورس انرژی نیز افزود: در خرداد قیمت برق آزاد به طور متوسط حدود ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بود، به محض اینکه برق صنایع به بورس انرژی منتقل شد، میانگین قیمت آن به ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو وات ساعت رسید و قیمت لحظه‌ای نیز بیش از ۲۰ هزار تومان شد.

وی با بیان اینکه قیمت برق دولتی هر کیلو وات ساعت ۲ هزار تومان است گفت: در واقع افزایش تقاضا و کمبود انرژی باعث شد که در خرید برق آزاد نیز با چالش مواجه شویم و نتوانیم انرژی مورد نیاز برای تولید و تامین نیاز بازار داشته باشیم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: اگر قرار است برق صنایع به بورس انرژی هدایت شود، باید مدیریت شود که اکنون قیمت برق آزاد به طور متوسط حدود ۱۲ هزار تومان به ازای هر کیلو وات ساعت رسیده است.

وی درباره عرضه اختصاصی برق برای صنایع مختلف مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان نیز گفت: ما پیگیر آن بودیم که به صنعت سیمان نیز عرضه اختصاصی برق صورت گیرد، اما طبق آخرین آماری که داریم، فقط برای پتروشیمی‌ها عرضه اختصاصی صورت می‌گیرد و آن هم از برق وارداتی داده می‌شود.

الوندیان افزود: به هر حال واحد تولید سیمان که ۲۰ مگاوات برق نیاز دارد وقتی دو یا ۴ مگاوات برق در اختیارشان گذاشته می‌شود، این میزان برق برای فعالیت کوره‌ها و واحد آسیاب سیمان کافی نیست و از بورس انرژی نیز نمی‌تواند برق آزاد بخرد بنابراین در عمل فعالیت واحد‌های تولیدی متوقف می‌شد.

وی گفت: اکنون با رفع محدودیت فعالیت در شب، واحد‌های تولیدی از ساعت ۱۲ شب تا ۸ صبح که ساعات کم باری شبکه است، برق بیشتری در اختیار صنعت سیمان گذاشته می‌شود که بخشی از تولید و فعالیت صنعت سیمان در این ساعات انجام می‌شود.